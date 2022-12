Romeinse munt bijzondere ‘vangst’ na opgraving door Essche schoolkinderen

Op de voorzijde van de munt is duidelijk een beeltenis van een persoon te zien. Het gaat volgens archeoloog Johan Verspay om een Romeinse keizer... maar welke, daar is hij nog niet over uit.

Leerlingen van de Willibrordusschool ontdekten het muntstuk tijdens een activiteit van het project CARE (Community Archeology in Rural Environments) waar Verspay bij betrokken is. Zij mochten begin juni putjes graven en met een metaaldetector aan de slag in de tuin van de familie Plantema aan de Baarschot in Esch.

De kinderen zochten naar resten van het oude huis Baarschot. Hun opgravingen moesten de oorsprong van dit huis bevestigen. Vermoedens bestaan dat die historische hoeve ergens in de vroege middeleeuwen werd gebouwd. De basisschooljeugd vond in eerste instantie vooral potscherven, metaalresten en speelgoedautootjes, maar ook een oude munt...