Bisschop naar Kribkesroute in Liempde

De gemeente Boxtel is geen onbekend terrein voor bisschop Gerard de Korte. Zo bezocht hij onder andere in 2018 de Sint-Petrusbasiliek voor het vormsel van deze kinderen.

Het idee voor de wandeling ontstond tijdens de parochieavond van 17 november. Destijds gaf historicus en journalist Leo Fijen, onder meer presentator bij KRO/NCRV, een lezing en hij benoemde ook het jaarlijkse evenement in Liempde benoemde. ,,Ik was zeer onder de indruk van al die mooie kerststallen, de een nog fraaier dan de ander. Dat zo’n mooi dorp zo’n prachtige gebeurtenis op touw kan zetten... Het maakte veel indruk”, aldus Fijen.

Initiatiefnemer van de Kribkesroute, Liempdenaar Anton van Ven, was op die parochieavond ook aanwezig. Inmiddels is het uitgegroeid tot een heus kerstevent met wel vijf routes van in totaal negentien kilometer lang. Wandelaars kunnen driehonderd kerststallen of kerstuitingen ontdekken die de dorpsbewoners..