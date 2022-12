Ruben van Leeusden van Judoclub Liempde won zondag het instaptoernooi voor jonge judoka's in Mierlo en mocht de hoogste trede van het podium beklimmen.

Bevriende jeugdjudoka’s pakken titel in Mierlo

14 minuten geleden

Ze hebben allebei nog weinig ervaring, de jeugdige judoka’s Brent van der Pasch en Ruben van Leusden. Toch wonnen zij afgelopen zondag het een toernooi in Mierlo. Beide trofeeën hebben extra glans: de leden van Judoclub Liempde zijn ook nog eens vrienden van elkaar.

Ruben en Brent van der Pasch deden met negen clubgenoten mee aan het instaptoernooi in Mierlo. Deze competitie wordt gehouden om jeugd die nog niet zo lang bezig is met judo, wedstrijdervaring op te laten doen. Zo kunnen zij op hun eigen niveau met elkaar de strijd aangaan.

Coaches Bas Raaimakers en Ingrid Beekmans zagen dat hun pupillen veel hadden geleerd van eerdere toernooien. Ze gingen stuk voor stuk met veel energie de mat op om te knokken voor een mooi resultaat.

Naast dat Brent en Ruben op knappe wijze kampioen werden, kende de dag twee uitblinkers meer. Pepijn van Bergen en Juan Schuurmans vielen ook in de prijzen. Zij werden respectievelijk tweede en derde in een zware poule door knappe technieken in te zetten en veel inzet te tonen. Daan van Breugel en Zoë de Bresser haalden op hun beurt een zilveren medaille. Luuk van Breugel, Joep Tecklenbrug, Sijmen en Joleen van Berkel werden derde. Charly Raaimakers viel buiten de prijzen.