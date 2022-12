Fietsen over ‘Duits Lijntje’ nooit meer hetzelfde

De herinnering aan het Duits Lijntje is voor de fietsers en automobilisten uit het wegdek verdwenen. Aannemer Mouwrik uit Waardenburg heeft de voorbije weken het asfalt van de oude doorgaande route tussen Boxtel en Liempde aangepakt. Volgens planning zou die zaterdag weer opengaan, maar de werklui waren eerder klaar met de klus.

De weg, die vanaf 21 november openlag, is plusminus een half metertje smaller geworden. Dat was de voorbije periode duidelijk te zien aan de lantaarnpalen die plots een stuk verder van het wegdek stonden. D66 opperde nog bij het college van B en W om meer bomen langs de route te plaatsen naar aanleiding van een suggestie in de Vrije Tribune van deze krant. Maar vanwege de kabels in de grond, bleek dit niet mogelijk.