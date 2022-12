Heroïsche duels in Siberische kou en mul zand van De Langspier

Tom Schellekens (op de foto in het wit) rijdt hier nog op de derde plek, maar wist uiteindelijk als eerste over de finishlijn te komen bij de beloften elite (mannen). De kopgroep van vier bleef de hele wedstrijd bij elkaar. Oud-Boxtelaar Klaas Groenen (achteraan) kwam als derde over de meet.

Foto: Foto's: Hans Verberk.