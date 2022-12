Leden TS Dekker slagen allen voor nieuwe graad

De zenuwen waren vorige week af te lezen van de leden van Taekwon-do School Dekker. Zij gingen namelijk op voor hun nieuwe dan-graad, een hoger niveau in de vechtsport. Eerst mochten de jongste pupillen het examen afleggen, een paar dagen later de junioren en senioren. Ze slaagden allen voor hun opdracht.

De zogeheten kub-examens worden ieder half jaar afgenomen bij de sportschool van Ad Dekker. De jeugd tot en met 13 jaar liet goede technieken zien bij de onderdelen sparren, stapsparring, vrije trap en stoot. Ook hun tuls, een verplicht patroon uitvoeren tegen denkbeeldige tegenstanders, konden rekenen op de goedkeuring van de jury. De jongelingen moesten ook hun theoretische kennis over de nieuwe graad naar voren brengen middels een mondeling examen.

De jeugdige geslaagden zijn als volgt: Gele slip: Bana Zaeter, Ragat Al Shiaani, Razan Al Shiaani. Gele band: Lamar Zaeter, Finn van der Heijden. Groene band: Quint van der Heijden, Ikram El Alami. Blauwe slip: Bret Termeer. Blauwe band: Saja Zahraoui, Lina El Alami. Rode slip: Job Markus.

TECHNIEKEN

Enkele dagen later was het de beurt aan de junior- en seniorleden. Na een lange voorbereiding mochten de nerveuze kandidaten aan de slag. Dit examen bestond uit saju’s (vierhoekstraining) gevolgd door de theorie over met name tuls. Vervolgens werden deze technieken in de praktijk gebracht, net zoals het vrij sparren en de gesprongen technieken. Het sluitstuk was de Hosinsul (zelfverdediging) en de breektesten, een verplicht onderdeel voor de hoger gegradueerden.

De geslaagden op volgorde van graad: Zwarte slip: Mark de Vos. Rode band: Kaj van de Meulengraaf, John van Gaal. Blauwe band: Arash Rasekh. Blauwe slip: Riwish Algoo, Joey Verbeek. Groene band: Shanni van de Heijden-Lim, Robert van Loosbroek. Gele band: Chris Verhagen.

TROTS

Taekwon-do master Dekker is trots op de resultaten van zijn pupillen: ,,Dankzij hard werk, elkaar helpen, persoonlijke aandacht en begeleiding van master en dan-graadhouders heeft iedereen het maximale uit zichzelf kunnen halen.”