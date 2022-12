Speciale examinator te gast bij Defence School Boxtel

21 minuten geleden

Bij Defence Center Boxtel stonden de laatste weken van het jaar in het teken van examens. Zaterdagochtend mochten de leerlingen op voor hun volgende niveau binnen de taekwon-do-sport. Het werd extra spannend voor de jongelingen door de aanwezigheid van een bijzondere examinator...

Te gast was namelijk Ad Coffa. Hij is zesde dan-houder en heeft getraind onder grootmeester Louis Pardoel, de man die taekwon-do naar Nederland bracht. Daarnaast schoof ook boo-sabum Ralph Dikmans aan de jurytafel, net zoals eigenaar sabum Atmane Qoubbane: ,,Als leraar kun je alleen maar trots zijn op zo’n mooie groep. Alle deelnemers zijn met niks begonnen en enorm gegroeid in de sport én als persoon. Ze zijn bijna ‘volwassen’ geworden.”

EISENPAKKET

Het eisenpakket voor het teakwon-do-examen was niet mals. De jonge leden moesten saju’s, een vierhoekstraining, laten zien. Daarna waren de tuls, een schijngevecht, aan de beurt. De jury lette daarbij ook op ademhaling, stand van het lichaam en snelheid. Vervolgens was het de bedoeling om series van stapsparring te tonen. Dit is reageren op de tegenstander volgens een vaste volgorde. Ook zelfverdediging (polsgreep, jasjesgreep en wurggreep) werden op de mat gebracht. Jongste deelnemer Kacper Andrzejewski (5) liet aan de examinatoren zien alle technieken in huis te hebben.

ZENUWEN

Bij sommige leden namen de zenuwen soms de overhand, maar door bemoedigende woorden van de jury, konden zij zich weer herpakken om zo toch de eindstreep te halen.

Na het sparren volgde nog de breektest. Onder leiding van boo-sabums Jolijn van Eisden en Kevin van Weert lukte het iedereen een slag met open hand en zijwaartse trap te volbrengen. Iedereen slaagde uiteindelijk glansrijk voor zijn of haar examen.

De resultaten zijn als volgt:

Wit/gele band: Job Schellekens, Jonah Groeneveld, Jinthe Poot, Kian de Heer. Gele band: Kacper Andrzejeweski, Lena Andrzejeweski, Youssef Zahraoui, Lola Groeneveld, Vienna Verhoof, Enrico Federico Benjamin Mazza, Jayden van Sandwijk, Marieke van Heesewijk, Michael Verhoof. Geel/groene band: Burhan Iftikhar, Dion Seevarajah, Mihran Shouket, Mohamed Noah Kissami, Rehan Ahmed Khan, Eshaal Ali Abbas, Izzah Ali Abbas en Aaliyah Zahraoui.