Top vijf ‘provisorische parkeerplekken’ in hartje Boxtel

Je auto zetten op een plek waar dat eigenlijk niet de bedoeling is. Dat gebeurt op veel plekken in Boxtel, zo ook bij de pinautomaat aan de Molenstraat.

Op een gedeelde vijfde plek staan drie verschillende straten. Om te beginnen met het Stationsplein. Dat is aan de ene kant een opmerkelijke locatie maar aan de andere kant ook weer niet. Opvallend omdat er op een steenworp afstand een groot, vaak leeg parkeerterrein vlakbij het NS-station ligt. Echter, er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de park & ride aan de Parallelweg-Noord.

Maar verwonderlijk is de situatie ook weer niet: het snelst iemand oppikken of afzetten bij het treinstation, doe je natuurlijk zo dicht mogelijk bij de trappen. Daar is wel wat ruimte om even je auto neer te zetten, maar dat gebeurt niet altijd zoals de bedoeling is, constateert Trajan. Vier van de zes keer dat het verkeersbureau er metingen uitvoerde, st..