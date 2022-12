‘Ongelooflijk’ concert in basiliek galmt nog na bij bezoekers

Roeland Heesbeen, Patrick Hendriks, Harry Hendriks en Tommy van Doorn (van links naar rechts) lieten het publiek zondagavond genieten van popnummers in de Sint-Petrusbasiliek.

Het optreden begon met Tommy op het Smitsorgel, waarna hij plaatsnam aan een kleiner exemplaar naast de drie muzikanten. De gitaristen brachten op hun instrumenten melancholische bewerkingen van popliedjes ten gehore. Het overkoepelende thema was ‘troost’. Tussen de nummers door waren er korte dialogen over thuiskomen, de juiste snaar raken en de betekenis van muziek. Pastoor Geertjan van Rossem van de Heilig Hartparochie was gastheer van het concert.

Het optreden komt voort uit een bezoek van Patrick aan het middeleeuwse kerkgebouw. Hij werd gegrepen door de spirituele sfeer en het karakteristieke geluid in het godshuis. Hij en Harry hadden lang geleden al eens aangegeven om ooit samen nog eens muziek te maken. Roeland was eerder op zow..