Publiek moet sfeervol kerstcentrum Boxtel nog vinden

Veel ondernemers uit het Boxtelse centrum zorgden samen voor een kerstsfeer op drie verschillende plekken: de Markt, het pleintje in de Croonpassage en in de Stationsstraat.

Centrummanagement Boxtel had op de Markt en in de Croonpassage voor wat aankleding gezorgd. Winkeliers in de Stationsstraat werkten ook mee aan de sfeervolle kerstmiddag en lieten onder meer een Kerstman door de winkelstraten lopen. Tevens waren er kerstspulletjes en allerlei lekkernijen te koop.

Scouting Boxtel liet een vrolijk vuurtje branden op de Markt waar bezoekers marshmallows konden roosteren en de vereniging zorgde voor spelletjes die de kinderen konden doen, zoals boogschieten en Jenga. Blaaskapel De Volle Blaos en het Brukels Muziekske lieten vrolijke kerstliedjes over het plein schallen.