Nieuwjaarsduik met soep en oliebollen

18 minuten geleden

Na vijftien succesvolle edities haakt buurtsport van Brede Scholen Boxtel af als organisator van de nieuwjaarsduik in De Langspier. Maar dit betekent geenszins dat evenement op 1 januari verleden tijd is, meldt exploitant John Brusselers van de zwemplas aan de Molenwijkseweg. Hij sluit aan bij de Unox Nieuwjaarsduiken die op 125 plekken in het land worden gehouden.

Voorafgaand aan het officiële startsein worden de deelnemers vanaf 11.00 uur ‘opgewarmd’ door een deejay. Vanaf 11.40 uur krijgt de warming-up een serieuze vorm onder leiding van een instructeur van Sportivity Club uit Boxtel. Aangeraden wordt om tijdens de warming-up een trainings- of joggingpak te dragen over zwemkleding en schoenen aan te doen. Een paar minuten voor het startsein hebben de deelnemers gelegenheid die kleding uit te doen. Brusselers verwacht dat de temperatuur van het water rond de jaarwisseling circa 5 graden Celsius is.

OORKONDE

Soepenfabrikant Unox, al bijna 25 jaar verbonden aan de nieuwjaarsduik, heeft zich dit jaar voor het eerst verbonden aan de activiteit van De Langspier. Het bedrijf stelt de iconische oranje mutsen én erwtensoep beschikbaar. ,,Onze medewerkers staan na de duik in het lekker warme strandpaviljoen klaar om de deelnemers te voorzien van een heerlijke kom warme snert, een muts én voor iedereen heerlijke oliebollen om het nieuwe jaar goed in te luiden”, aldus Brusselers. Om het af te maken ontvangen de durfals een heuse oorkonde.

AANMELDEN

Aanmelden kan alleen op locatie vanaf 11.00 uur. Deelname kost drie euro per persoon; dit bedrag dient bij inschrijving contant te worden voldaan.