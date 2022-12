Laatste stukje winkelluifel verdwenen...

De overkapping van het jaren ‘60-complex, dat ook de hele westkant van de Rozemarijnstraat omvat en een deel van de gevelwand aan de Markt omvat, werd in januari verwijderd omdat deze op diverse plekken verzakt was. Dat gebeurde zonder de vereiste vergunning, maar die werd in mei alsnog aangevraagd. Daarin staat te lezen dat de situatie gevaarlijk was voor passanten en daarom de sloophamer werd gehanteerd.

STILGELEGD

Dat een vergunning nodig was, bleek na kritische vragen door de D66-fractie naar aanleiding van een publicatie in deze krant. Daarop legden burgemeester en wethouders de werkzaamheden stil. Op dat moment was echter al zo’n 90 procent van de overkapping weggehaald. Dat gebeurde ironisch genoeg vrijwel recht tegenover het gemeen..