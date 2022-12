Gastvrijheid, warmte en gezelligheid

Waar velen de kerstdagen gebruiken om bij te praten met familie en vrienden of om even bij te tanken, zetten Rien en Jeanne zich in voor anderen. ,,Het is aanpoten op tweede kerstdag”, lacht Jeanne. ,,We serveren gratis koffie, thee en hapjes en bereiden, voor de mensen die zich hebben aangemeld, een koffietafel voor.”

Rien: ,,Het is hard werken. Maar dat doen we graag en met plezier hoor. Het is altijd enorm gezellig.”

Het actieve duo spant zich samen met anderen in. ,,We zijn met een werkgroep van zes mensen. We komen begin november bij elkaar om te starten met de voorbereidingen”, vertelt Rien. ,,Die verlopen altijd heel soepel omdat de meesten, zoals mijn vrouw Bets en Will van der Aa, ook al jaren in de organisatie zitten. We zijn een..