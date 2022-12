Judoclub Liempde levert meerdere winnaars in Oss

zo 11 dec, 09:48

Tijme Simons, Niene van den Bogaard en Annabel Loman wonnen zondag 11 december het beginnerstoernooi van de Osse judovereniging Kaihatsu in hun eigen leeftijdscategorie. Ze deden namens Judoclub Liempde aan het toernooi mee, met nog acht leden van hun vereniging.

Het sportieve evenement vond plaats in een tamelijk kleine tafeltenniszaal die al snel vol zat. De Liempdse judoka;s waren verdeeld over vier leeftijdscategorieën. Tijme Simons en Niene van de Bogaard werden overtuigend kampioen met een aantal indrukwekkende worpen en stevige houdgrepen. Luuk Jacobs veroverde een derde plek.

Lucas Klomp, Ruben van Leusden, Zoë de Bresser, Joleen van Berkel en Daan van Breugel kwamen in de twee groepen daarna in actie. Lucas en Ruben sleepten een tweede plek in de wacht, Zoë werd derde en Daan en Joleen eindigden als vierde.

In een inmiddels goed opgewarmde zaal mochten ten slotte Annabel Loman, Sijmen van Berkel en Brent van der Pasch aantreden. Brent maakte zijn debuut op een judotoernooi, wist een partij te winnen en veroverde brons. Annabel ging met een eerste plaats aan de haal, Sijmen werd door fel aan te vallen derde.