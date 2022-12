Leden Tabitta strijden in eigen huis om ereplaatsen

Rayana Uwera turnt een oefening op balk. Ze zweeft heel even in de lucht en moet dan weer op het toestel landen.

Dat betekende uiterste concentratie en een breed scala aan sierlijke oefeningen op verschillende toestellen. Tabitta kent recreanten en een selectiegroep, met leden van verschillende leeftijden en niveaus. Voor het oog van ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden zetten zij hun beste beentje voor.

Het clubkampioenschap kende drie wedstrijdrondes. De onderdelen vloer, balk, brug en sprong kwamen aan bod. Trainers en vrijwilligers leidden het toernooi in goede banen.

MEESTE PUNTEN

De jongste turnsters, van zes tot acht jaar, mochten het eerst hun vaardigheden tonen. Yuna van Duin werd in deze groep, berekend over alle onderdelen, eerste. Shanaya Nersicio belandde op de eerste plaats in de categorie negen tot twaalf jaar. Bregje van de..