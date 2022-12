‘Een tussenjaar om nooit te vergeten!’

‘Welkom thuis Lieke!’ en ‘We hebben je gemist!’. Twee spreuken en een vrolijke tekening sieren de voordeur van haar ouderlijk huis. Hond Frits kwispelt vrolijk en is blij dat Liekes reis naar Australië erop zit. ,,Ik moet nog erg wennen hoor”, lacht Lieke. ,,Ik ben vrijdag (9 december – red.) op Schiphol geland en ben van 35 graden boven nul naar min 2 gegaan. In Australië is het zomer, hier is het koud. Heel koud…”

Net als veel andere middelbare scholieren besloot Lieke na de zomervakantie geen vervolgstudie op te pakken, maar te kiezen voor een tussenjaar. Cijfers leren dat bijna 15 procent van alle havo- en vwo-scholieren in Nederland na het behalen van hun diploma een tussenjaar neemt. Eén op de drie gaat reizen, anderen kiezen voor e..