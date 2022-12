‘In een rol durf ik meer dan in het dagelijks leven’

Het stel organiseert regelmatig larpdagen of -weekenden waar een min of meer vaste groep liefhebbers aan deelneemt. Die zijn afkomstig uit alle windstreken van ons land. Megan: ,,We zijn vaak met twintig tot veertig mensen en daarmee een klein gezelschap binnen Nederland. Er zijn heel veel larpgezelschappen, grote en kleinere. Hun spel verschilt, sommige deelnemers, zoals wij, houden van fantasy, andere storten zich op post-apocalyptische scènes.”

Er is van alles mogelijk. Spelers hijsen zich in een harnas of zelfs een loodzwaar maliënkolder om in de huid van een ridder te kruipen. Ze overleggen over strategieën, werken samen om hun gemeenschap te redden of gaan een pittig gevecht aan met een ‘vijandelijk leger’.

ZELFVERTROUWEN