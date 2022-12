‘Elk moment kan je laatste uur slaan in Oekraïne’

Lana, Ira, Alla, Theo en Martine (met de klok mee) in het gastenverblijf van de familie Van Bouwdijk Bastiaanse. De twee Oekraïense vluchtelingen hebben het naar hun zin in Nederland, maar willen ook graag weer terug naar hun moederland.

Bij binnenkomst staat de tafel al vol lekkernijen. Een grote schaal koekjes en een bord met ‘nalysnyky‘, een Oekraïense delicatesse die lijkt op de Nederlandse pannenkoek, maar dan dunner en gevuld met kwark. Ira (20) heeft ze speciaal voor het interview gemaakt. Zij woont samen met haar moeder Lana (41) in het gastenverblijf van Martine en Maurits van Bouwdijk Bastiaanse aan de Ruiting in het buitengebied van Esch. Er staat een kerstboom en er hangen lichtjes. Als Theo van Dooren binnen komt, wordt er geknuffeld. De twee Oekraïense vrouwen hebben bij hem en zijn echtgenote Jeanette een half jaar in huis gewoond. Ook Alla Babak is aanwezig, zij woont al negen jaar in Nederland en heeft dus niet hoeven vluchten, maar ze hielp gez..