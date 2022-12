‘Hij is zoveel meer dan alleen zijn beperking’

‘Uw kind heeft een meervoudige beperking en zal zich zowel motorisch als verstandelijk nooit volgens de norm ontwikkelen’. Je zal het bericht over je kersverse baby maar krijgen. Het gebeurde ons bijna vijf jaar geleden. Onze prachtige zoon kreeg een half jaar na zijn geboorte een behoorlijk heftig stempel. Er schoten allerlei rampscenario’s door ons hoofd en we zagen een kind voor ons dat totaal in zijn eigen wereldje in een rolstoel zou hangen. Een schrikbeeld. Maar – zoals wel vaker – bleek de werkelijkheid minder heftig.

Al meteen na zijn geboorte was te zien dat onze Siebe anders was dan andere baby’s. Met zijn laagstaande oortjes, dikkere nekplooi en brede neusbrug was het zelfs voor ons als leken meteen duidelijk. Siebe was slapper..