Meedenken over programma in spiegeltent

De brainstormavond begint om 19.30 uur. Iedereen kan binnenlopen, maar de organisatoren vinden het fijn als belangstellenden zich vooraf even melden via e-mail: wiesvissers@planet.nl.

,,Natuurlijk is er een hele lijst met activiteiten die in de voorbije jaren werden gehouden. De organisatoren daarvan worden in het nieuwe jaar benaderd of zij opnieuw iets in de spiegeltent willen doen. Maar zoals we vorige maand bekendmaakten, willen we het programma ook verbreden. We komen graag in gesprek met mensen die daarvoor verfrissende ideeën hebben”, aldus Vissers.

OOK BUITEN STAPELEN