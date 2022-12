De Ploegers roept op tot creatieve optochtwagens

54 minuten geleden

De inschrijving voor de optocht in Ploegersland is geopend. De rondgang is op carnavalszondag 19 februari en staat in het teken van het motto van prins Robert d’n Twidde (keer): ‘Liemt, we zên ‘t nog nie verleerd!’ Organisator van de carnavalsstoet, prinsenvereniging De Ploegers, hoopt op veel creativiteit van de deelnemers.

‘De actuele gebeurtenissen in binnen- en buitenland gaan er ongetwijfeld voor zorgen dat het publiek originele en verrassende creaties kan aanschouwen’, loopt de prinsenvereniging vooruit op de optocht.

Meedoen kan in vijf verschillende categorieën. Voor zowel de jeugd als de volwassenen zijn er kleine (tot vier personen) en grote loopgroepen (vier mensen of meer). Daarnaast kunnen deelnemers ook een praalwagen aanmelden.

FORMULIER

Inschrijven is mogelijk tot en met donderdag 16 februari en kan door een formulier op te sturen. Die is verkrijgbaar bij Mark van der Eerden (06-25 09 28 29) of op te vragen via e-mail: optochtploegersland@gmail.com. Groepen opgeven kan ook via de website van De Ploegers: www.ploegers.nl.