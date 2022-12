Esschenaar Kees Stigter nieuwe voorzitter Friends of Europe.

zo 18 dec, 09:00

De stichting Friends of Europe uit Esch heeft een nieuwe voorzitter: Kees Stigter. Zijn voorganger Boy Scholtze wordt binnenkort burgemeester van de gemeente Drimmelen en heeft daarom zijn taken overgedragen. Maandag 9 januari neemt gaande man afscheid tijdens de jaarlijkse lotingsavond en wordt de nieuwe preses welkom geheten.

Scholtze was veertien jaar actief in het bestuur. In eerste instantie als jeugdcoördinator, waarbij hij jongeren enthousiast maakte voor Friends of Europe. Vanaf 2016 was Scholtze voorzitter van het Essche samenwerkingsverband voor Europese plattelandsgemeenten. Twee jaar later werd hij gekozen tot president van het overkoepelende orgaan Charter of European Rural Communities. Die rol bleek hem op het lijf geschreven.

In Stigter heeft het bestuur een nieuwe voorzitter gevonden. Hij en zijn partner waren in mei gastgezin voor Europese bezoekers tijdens de dorpenontmoeting in Esch. Zijn enthousiasme en actieve betrokkenheid gaven de doorslag om Stigter voor de functie te vragen. De Esschenaar is al jaren erg betrokken bij het lokale verenigingsleven en qua werk internationaal georiënteerd.

Tijdens de lotingsavond op 9 januari kan iedereen persoonlijk afscheid nemen van Scholtze en kennismaken met Stigter.

UITWISSELEN

Friends of Europe is onderdeel van een samenwerkingsverband tussen 28 dorpen uit de Europese lidstaten. Enkele keren per jaar komen zij bij elkaar om ervaringen van kleine gemeenschappen uit te wisselen en om elkaars cultuur beter te leren kennen. Esch is al sinds de oprichting in 1989 lid van het Charter en dus ook jaarlijks bij de verschillende ontmoetingen te vinden.

Ook in 2023 is de stichting uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomsten met mede-Europeanen. Volgend jaar zijn er twee kleine activiteiten in Letland (13 tot en met 16 april) en Kroatië (26 tot en met 29 mei). Van 6 tot en met 10 juli is de grote zomerontmoeting in Roemenië.

LOTING

Inwoners van de gemeente Boxtel mogen zich aanmelden voor de Europese activiteiten. Omdat het aantal plekken beperkt is en iedereen een kans te geven, is er een loting om te bepalen wie er mee kan. Mensen die nog nooit zijn ingeloot maken meer kans, net zoals ‘vrienden’ van de organisatie, die 25 euro per jaar betalen. Wie zich voor donderdag 5 januari opgeeft gaat mee in de pot. Inschrijven kan via info@friendsofeurope.nl.. De lotingsavond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in dorpshuis De Es in Esch.