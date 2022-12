Vrije Tribune: ‘Weinig vertrouwen in bestuur’

Niet iedereen aan de Ruiting in Esch is blij met de plannen om zes ruimte-voor-ruimte woningen te bouwen op een leeg perceel.

Natuurlijk heeft ook de burgemeester het recht om als privépersoon op te komen voor zijn belangen. Vanzelfsprekend verschilt hij daarin niet van de gewone burger en kan ook hij als belanghebbende bij een bouwplan of ontwerp bestemmingsplan een zienswijze (een visie of bezwaarschrift) indienen.

Het mag dan ook geen leedvermaak heten wanneer hij zoals gewoon burger ervaart wat het indienen van een zienswijze in Boxtel inhoudt. Ook niet als hij zich ambtelijk volledig distantieert van een bestemmingsplan dat hem persoonlijk aangaat.

Des te vreemder is het dat deze privékwestie in de media belandt. De burgemeester voelt zich onfatsoenlijke behandeld doordat zijn zienswijze op een onzorgvuldige manier in behandeling is genomen. Vervelend,..