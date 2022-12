‘Vuurwerkverbod? Pas als ‘t landelijk wordt geregeld’

Wanneer is iets niet meer feestelijk? Het is voor Van Meygaarden geen lastige vraag. Prullenbakken opblazen, illegale explosieven afvuren, rotjes in portieken afsteken of op andere wijzen mensen doelbewust laten schrikken en ze soms ook in gevaar brengen. ,,Iedereen weet heel goed waar de grens ligt. Al hebben niet alle mensen even goed in de gaten wat de gevolgen kunnen zijn.”

OEKRAÏNERS

Dit jaar maakt hij zich extra zorgen om vuurwerkoverlast vanwege de voor oorlogsgeweld gevluchte Oekraïners. ,,Niet alleen bij de Rabobank: door heel Boxtel worden er mensen opgevangen, ook bij inwoners thuis. Zij kunnen er echt bang van worden. Eén knal gaat nog wel, maar meer leidt al gauw tot problemen: niet meer kunnen slapen, paniek...’’