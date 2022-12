Stichting Brabants Centrum wordt mede-uitgever MooiBoxtel

7 minuten geleden

Van de twee huis-aan-huiskranten in de gemeente Boxtel blijft er in 2023 nog eentje over: DeMooiBoxtelKrant. Ook de betaalde donderdageditie van Brabants Centrum valt dan nog gewoon op de mat. Een en ander volgt uit de samenwerking tussen DeMooiKrant, Telstar Mediagroep, drukkerij EM de Jong en stichting Brabants Centrum.

DeMooiBoxtelkrant is ingebracht in een nieuwe onderneming: Boxtel Mediacentrum BV. Daaraan is ook De Meierij Boxtel verkocht, maar dat gratis blad wordt uit de markt genomen. In de nieuwe BV werken de vier partijen samen.

In oktober van dit jaar werd DeMooiBoxtelKrant verkocht aan Telstar Mediagroep uit Pijnacker en DeMooiKrant uit Sint-Oedenrode. Na het tekenen van het koopcontract zijn ze in contact gekomen met Brabants Centrum om een samenwerking te verkennen. ,,Omdat wij al in een groot gebied rondom Boxtel kranten uitgeven, ook met DeMooiKrant, was de aankoop van DeMooiBoxtelKrant zeker interessant”, zegt Erhard Soeterbroek van Telstar, ,,maar wij weten ook dat drie kranten uitgeven in één plaats niet rendabel kan zijn. Bovendien is Brabants Centrum een ijzersterk merk in Boxtel. Het leek ons uiteindelijk beter om te kijken of we gezamenlijk dingen konden oppakken.”

KRACHTEN BUNDELEN

In de daaropvolgende weken vonden diverse gesprekken plaats. Penningmeester Louis van Besouw van stichting Brabants Centrum, die namens het bestuur aanwezig was tijdens de overleggen, zag al snel dat alle partijen hetzelfde dachten over de huidige marktsituatie: ,,Bovendien was de verstandhouding prettig. Door de krachten met hen te bundelen en samen één huis-aan-huiskrant in Boxtel uit te brengen, kunnen we er ook voor zorgen dat stichting Brabants Centrum zich voor Boxtel in kan blijven zetten.” Deze week kwamen de uitgevers tot een overeenstemming.

MOOIBOXTEL BLIJFT

In de huidige situatie verschijnen wekelijks drie kranten: naast Brabants Centrum ook gratis bladen DeMooiBoxtelKrant en De Meierij Boxtel. ,,Al jaren staat onze markt onder druk, zowel landelijk als lokaal”, vertelt directeur Henk van der Zee van stichting Brabants Centrum. ,,Boxtel vormt al langer een bijzondere uitzondering op de regel. In vrijwel alle plaatsen in het land verschijnt er nog hoogstens één krant; anders is het niet meer rendabel.”

Daarom wordt De Meierij Boxtel ook uit de markt genomen. Eigenaar Jeroen van de Sande van DeMooiKrant is enthousiast over de samenwerking met Telstar, drukkerij EM de Jong uit Baarle-Nassau en Brabants Centrum: ,,Hierdoor zorgen we ervoor dat de combinatie van zes MooiKranten in deze regio versterkt wordt en dat we het grootste gedeelte van Noord-Brabant aan kunnen bieden voor onze adverteerders.”

BRABANTS CENTRUM

De betaalde donderdagkrant blijft gewoon eigendom van stichting Brabants Centrum. ,,Voor ons als bestuur is het belangrijk dat onze krant, met haar onafhankelijke journalistiek, volledig in eigen beheer blijft”, vertelt voorzitter Peter Strüber. ,,Daarom zal alleen de advertentieruimte door de nieuwe onderneming worden verkocht.”

BOXTEL TOTAAL

Onder de noemer Boxtel Totaal kunnen ondernemers in de toekomst alle huishoudens in één klap bereiken. ,,De combinatie van beide kranten bereikt zeker 90 procent van de inwoners, wat van belang is voor adverteerders. Zij vinden vooral belangrijk dat mensen hun reclame ook daadwerkelijk zien”, aldus Van der Zee. ,,Daarom zal de tariefkaart voor Brabants Centrum van 2022 (daarop staan de standaardprijzen voor adverteerders – red.) volgend jaar ook gelden voor de nieuwe propositie Boxtel Totaal. Alle advertenties komen voortaan in beide uitgaves, waardoor je in feite álle inwoners bereikt.”

17 JANUARI

Momenteel zijn de uitgevers druk met de voorbereidingen, iets waar Telstar Mediagroep veel ervaring mee heeft, legt Soeterbroek uit: ,,Er komt veel kijken bij zo’n verandering en we weten dat het verstandig is om even de tijd te nemen. Daarvoor pakken we de eerste twee weken van het nieuwe jaar zodat we alles goed kunnen organiseren.”

De ‘nieuwe’ DeMooiBoxtelKrant verschijnt op 17 januari.