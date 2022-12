Flinke toename van auto’s in hartje Boxtel

Een en ander blijkt uit het meest recente parkeeronderzoek dat de redactie van Brabants Centrum heeft opgevraagd. Verkeersbureau Trajan uit Haarlem heeft in september in opdracht van de gemeente Boxtel onder andere metingen uitgevoerd en daarbij op basis van kentekens de parkeermotieven achterhaald. Waar bewoners zes jaar geleden zo’n 600 tot 800 plekken bezetten, zijn dat er nu circa 900 tot 1.100.

Ook mensen die een bezoek brengen aan de stationsbuurt en het centrum, maar er niet wonen, hebben meer plek nodig. Al blijft procentueel gezien hun aandeel gelijk ten opzichte van 2016 met 24 procent. De mensen die hun voertuig kwijt willen omdat ze moeten werken in hartje Boxtel, is in aantal ongeveer gelijk gebleven.

PIERRE JANSSENSTRAAT