Meanderende Essche Stroom even in de wacht

30 minuten geleden

De ontwikkelingen rond het landelijke stikstofbeleid leggen niet alleen bouwprojecten stil. Het heeft ook effect op het laatste deel van de herinrichting van de Essche Stroom. Waterschap De Dommel heeft de verkoop en ruil van gronden tijdelijk stopgezet.

Het project Bruggelaar is de laatste schakel in het totaalplan om de Essche Stroom meer ruimte te geven en de biodiversiteit te vergroten. Dit traject loopt van de stuw in Esch tot aan kasteel Nemelaer in Haaren.

De stikstofcrisis noopt het waterschap er toe om een onderdeel van het plan even stil te leggen. ,,Maar dit betekent niet dat wij helemaal stil staan. We blijven in gesprek met alle betrokken partijen en de werkzaamheden zijn gewoon in voorbereiding. We kijken ook of onderdelen van het plan al wél uit te voeren zijn en welke besluitvorming daar voor nodig is”, aldus projectleider Hans Koekkoek van waterschap De Dommel.

Pas als er landelijk meer duidelijk is over de stikstofmaatregelen, stelt het dagelijks bestuur van het waterschap het project definitief vast.