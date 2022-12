Verwenavond MEP: ‘Hoop dat mijn oma zware tijd even vergeet’

Het meisjesteam MO12-1 van hockeyclub MEP trakteert ouderen en alleenstaanden op een gezellig uitje in wijnbar Wine & More.

,,We willen graag dat alle gasten een fijne avond hebben en niet denken aan de moeilijke tijd die ze achter de rug hebben”, vertelt Pleun van Alphen (10). Samen met haar teamgenoten organiseerde ze de bijeenkomst. Deze activiteit komt voort uit MEP Maatschappelijk.

Frédérique van Uitert (11) nodigde haar opa en oma uit. ,,Mijn oma heeft een zware tijd gehad. Ik hoop dat ze dit vanavond even vergeet.” Oma Corry Breuer en haar man Theo genoten zichtbaar van hun kleindochter, die hen een borrelplank vol lekkers bracht. ,,Ik knap hier echt van op”, zegt Corry stralend. ,,Ik ben dit jaar blind geworden aan één oog en de aanpassingen in mijn leven vallen me tegen. Maar deze avond is een mooie verrassing.”