Piet Drijvers blijft nog seizoen bij ODC

40 minuten geleden

Hoofdtrainer Piet Drijvers heeft ook volgend seizoen nog de leiding over het vaandelteam van ODC. Dat heeft het bestuur van de Boxtelse voetbalclub deze week op haar website bekend gemaakt.

Het contract met Drijvers is weer met een seizoen verlengd. Ondanks de verliespartijen in de laatste wedstrijden voor de winterstop, ziet de hoofdcoach nog voldoende perspectief in de jonge groep. Bovendien heeft hij het erg naar zijn zin bij ODC. Het clubbestuur is op zijn beurt blij dat de trainer langer bij de vereniging wil blijven en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Drijvers is sinds juli 2021 hoofdtrainer van de tricolores en nu aan zijn tweede seizoen bezig. Momenteel verkast het eerste elftal in de onderste regionen van de derde klasse C.