Leien en Mariakapel Sint-Willibrorduskerk aangepakt

De Sint-Willibrorduskerk in Esch krijgt aan een kant een nieuwe dakbedekking. Een gespecialiseerd bedrijf in het leggen van dakleien is de komende weken nog zoet met de klus.

Leidekkersbedrijf Van de Kimmenade uit Helmond voert de klus op het dak uit in opdracht van de Heilig Hartparochie. De werkzaamheden moeten aan het einde van het jaar klaar zijn, maar de medewerkers van de onderneming verwachten niet dat dit gaat lukken. Dat is namelijk afhankelijk van het weer. Met de toenemende kou is het boven op de steiger, liggend tegen het dak, snijdend koud voor de dakdekkers.

De andere kant van de kerk is nog in prima staat volgens Polman, die binnen de Heilig Hartparochie tevens voorzitter is van de commissie vastgoedbeheer. Het werk aan de straatzijde van het Essche godshuis valt onder noodzakelijk onderhoud. ,,De monumentenwacht controleert regelmatig al onze panden en rapporteert dat aan het parochiebestuur. ..