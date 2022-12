13 diamantjes fonkelen op muziek van Aggemarvanhuisaf Band

Tessa Berkelmans zingt 'Son of a preacher man' van Dusty Springfield. Samen met twaalf andere solisten luisterde zij het diamanten jubileumfeestje van De Aggemarvanhuisaf Band op.

Zo’n dertig bekende pop- en feesthits kwamen voorbij in een swingend blaasarrangement. Met hier en daar ook ruimte voor verstilling. Zoals in het verrassende intro waarmee de uit Polen afkomstige Ewa Plywacz Nederpop ‘Zwart Wit’ van Frank Boeijen vertolkte. De zangeres woonde enkele jaren in Boxtel en trad al eerder met De Aggemarvanhuisaf Band op. En dat gold ook voor de elf andere vocalisten die zich van hun beste kant lieten zien.

MIMIEK EN DANS

Voor rillingen zorgde ook René Hoffmans die zijn trompet even verruilde voor bugel en als solist op adembenemende wijze ‘Sorry’ van Kyteman over de bühne bracht. Het leverde hem een ovationeel applaus op. Henny van den Boom ontlokte bijval met zijn vertolking van ‘Dem..