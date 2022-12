Mily Jansen reikt naar de bal in het duel tegen VCE/PSV. De thuiswedstrijd in sporthal De Braken tegen de Eindhovenaren ging verloren. Enkele dagen ervoor wonnen de volleybalsters nog knap tegen Hajraa.

Week van juichen en balen voor Blox

di 13 dec, 13:52

De volleybalvrouwen van VC Blox kijken met een dubbel gevoel terug op vorige week. Woensdag werd koploper Hajraa in Eindhoven nog knap opzij gezet. Maar het derde team van VCE/PSV, ook uit Eindhoven, bleek zaterdag in sporthal De Braken te sterk.

Woensdagavond betraden de Boxtelse vrouwen de kolkende arena van de nummer 1 Hajraa. De clubliederen van de studentenvereniging inclusief trommelgeluiden kolkten door de zaal. Maar de Boxtelse gasten hielden vanaf de start een goede focus, ook dankzij de positieve ondersteuning van trainer Luc Kivits. De volleybalcoach nam in mei nog afscheid van ‘zijn’ ploeg, maar stond de dames deze wedstrijd nog een keer bij.

De Boxtelse formatie wist in de eerste set met de juiste servicedruk en aanvalskracht de koploper in toom te houden. De bezoekers uit Boxtel kwamen aan het einde van de eerste set echter punten te kort en kwamen met 1-0 achter te staan. Maar de vrouwen voelden aan dat er kansen lagen in Eindhoven.

Dat lieten de speelsters ook zien in de tweede set: al snel kwamen zij op voorsprong. Heidi van Dijk speelde regelmatig de buitenspeler, de diagonaal en het midden vrij. VC Blox won het tweede bedrijf met overtuiging en bleef ook daarna dreigend. Na een aantal mooie servicereeksen werd zelfs de derde set gewonnen en kwamen de volleybalsters op een 1-2 voorsprong.

Nog eenmaal moesten zij als eerste de 25 punten binnenhalen om met de zege terug naar Boxtel te keren. In die vierde set bouwden de vrouwen al snel een grote voorsprong op. Echter, de Eindhovenaren kwamen nog bijna op gelijke hoogte. Bijna, want de Boxtelse vrouwen hielden het hoofd toch koel en sleepten een puike 1-3 overwinning over de streep.

PASSING EN AANVAL

Met deze vorm zou de tegenstander van zaterdag ook opzij kunnen worden geschoven. De derde ploeg van VCE/PSV stond namelijk op een achtste plek. Maar het liep anders in sporthal De Braken. Sommige speelsters van VC Blox hadden nog zware oogleden van de avond ervoor, toen het Nederlands voetbalelftal op dramatische wijze verloor van Argentinië. Met name in de passing en aanval was VC Blox de eerste sets nog niet in goeden doen: het team kwam op een 0-2 achterstand.

Toch werd de derde set eenvoudig binnengehaald met 25-17. De vrouwen zetten meer druk op VCE/PSV, die daar geen antwoord op had. Maar de gasten konden dit niet doorzetten en verloren uiteindelijk de wedstrijd met 1-3.

De ploeg bezet momenteel de vierde plek in de eerste klasse. Zaterdag 17 december is de laatste wedstrijd van het jaar tegen het eerste team van VCE/PSV, de nummer twee van de competitie. Eerste service in Eindhoven is om 15:00.