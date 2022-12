Tim Hessels voor moeder kopje onder in ijswater

Tim Hessels was ook vorig jaar al als invallende cameraman meen naar de Noordkaap. Dit keer laat hij zich zelf ook in een ijsbad zakken.

Het is de tweede keer dat Tim als onderdeel van de filmploeg betrokken is bij de challenge. Deze autorally duurt dertien dagen en gaat van Amsterdam naar de Noordkaap in Noorwegen en weer terug. Onderweg dagen de deelnemende teams zichzelf uit met verschillende opdrachten om zo meer geld op te halen voor een zelf gekozen goed doel. Vaak hebben die te maken met de vrieskou. Een van de vaste onderdelen is jezelf onderdompelen in ijswater.

UITDAGING

Normaal gesproken doet Tim niet mee aan de opdrachten, maar dit keer werd hij door zijn opa uitgedaagd. ,,Hij vroeg laatst aan mij of ik ook dat koude water in ga. Ik gaf aan dat ik daar niet zo’n trek in had, want ik moet immers de mensen filmen. Maar toen bood hij gel..