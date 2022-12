Irene doet zich tekort tegen koploper

8 minuten geleden

In de laatste wedstrijd voor de winterstop trad Irene thuis aan tegen de koploper van de vierde klasse: Nijnsel. De Gemondenaren startten onbevangen en wisten in de eerste tien minuten al twee fraaie kansen te creëren die echter geen doelpunt opleverden. Iets dat zich nog meermalen zou herhalen.

Kort na de eerste schermutselingen kwam de ploeg uit Nijnsel wat beter in de wedstrijd. De eerste de beste mogelijkheid was gelijk raak. Uit een afgeslagen corner haalde de linksback vanaf de rand van het 16-metergebied goed uit en de bal verdween in de uiterste hoek. De rest van de eerste helft ging het spel op en neer, maar was het de thuisploeg die de beste kansen creëerde. Zonder het net te vinden...

EENRICHTINGVERKEER

Na rust was het vooral eenrichtingverkeer naar het doel van de bezoekers. Irene kreeg legio goede kansen, maar óf het vizier stond niet scherp óf de sterk spelende keeper van de tegenstander was een sta-in-de-weg. Nijnsel trok regelmatig aan de noodrem hetgeen resulteerde in zes gele kaarten.

Een paar minuten voor tijd ging Levi van Rooij in sportpark De Laat alleen op de keeper af en werd onregelmatig gestopt. De arbiter trok geel, maar de laatste kans was ermee verkeken voor de gastheren. Ze konden geen punten bijschrijven, waar dat wel verdiend was.

Met zeven geblesseerde spelers begint Irene aan de winterstop. De competitie wordt op 22 januari hervat in Tongelre.