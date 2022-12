In de Baroniestraat zijn werkzaamheden gaande. Een weghelft is afgesloten.

Baroniestraat vanuit Annastraat tijdelijk ontoegankelijk

41 minuten geleden

De Baroniestraat is sinds vandaag ontoegankelijk voor gemotoriseerd verkeer vanuit de Annastraat of Pastoor Erasstraat. Dit vanwege werkzaamheden in het weggedeelte richting de Prins Bernhardstraat. Vrijdag moet de klus geklaard zijn.

Vanuit de Annastraat is rechtsaf slaan de Baroniestraat in voor automobilisten geen optie sinds de invoering van het eenrichtingverkeer. Automobilisten en fietsers mogen nu ook niet linksaf slaan, omdat een weghelft is opengebroken. Rechtdoor rijden is de enige mogelijkheid. Datzelfde geldt voor verkeer dat vanuit de Pastoor Erasstraat aankomt bij de kruising met de Baroniestraat.