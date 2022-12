De aflevering van het lokale discussieprogramma Praat! stond dinsdagavond in café 't Hart van Boxtel helemaal in het teken van jongeren.

Terugkijken: talkshow JongerenPraat! in ‘t Hart van Boxtel

ma 12 dec, 13:52

Het was een behoorlijke productie, de meest recente talkshow Praat! De vijfde editie van het live discussieprogramma stond 8 november geheel in het teken van jongeren. Bibliothekenorganisatie Huis73 en stichting Brabants Centrum nodigden zes journalistiekstudenten uit om de avond te organiseren. En passant verzorgden zij ook nog een professionele uitzending van de talkshow, die nu online staat.

Op de Facebookpagina van Brabants Centrum en op haar website kunnen gebruikers de uitzending in zijn geheel terugkijken. Daarin waren onder meer cabaretier en mediapersoonlijkheid Steven Brunswijk en wijkagent Hicham Arghani te gast. Dit duo ging in gesprek over sociale media. Ook stonden onderwerpen seksualiteit en verslaving centraal waarbij ervaringsdeskundigen en professionals aan het woord kwamen.

WISSELENDE LOCATIES

De talkshow van Huis73 en Brabants Centrum wordt telkens op wisselende locaties gehouden. De meest recente editie vond plaats in café ‘t Hart van Boxtel, waar menig Boxtels jongere zijn gerstenat bestelt. De kroeg aan de Markt stond volgepakt: zo’n zestig jongeren kwamen af op Praat! Zij zagen hoe de gasten samen met gespreksleider Maartje van der Lee aankeken tegen onderwerpen die spelen bij de jeugd.

De datum van de volgende editie van talkshow Praat! is nog niet bekend. Volg daarvoor Brabants Centrum.