Penalty’s en RKSV Boxtel: een ongelukkig huwelijk

ma 12 dec, 11:27

De thuiswedstrijd van RKSV Boxtel tegen Boskant eindigde in mineur voor de gastheren. Hoewel de tegenstander onderaan de ranglijst bungelde, wist die toch de volle drie punten mee naar huis te nemen. Penalty’s speelden een centrale rol tijdens het duel in sportpark Munsel...

Al in de eerste minuut benutte Boskant een strafschop. De verdediging van de Munselploeg was niet alert op een lange bal. Keeper Raymon Strik werd gedwongen in te grijpen. Het fluitsignaal voor de overtreding was al discutabel, de plaats ervan des te meer. Aan Boxtelse zijde was iedereen ervan overtuigd dat het incident buiten het zestienmetergebied plaatsvond. Arbiter Panagotis Sfendylas niet; hij legde de bal op de stip: 0-1. Boxtel was echter niet onder de indruk van Boskant: er stonden nog 89 minuten op de klok. Toch kregen de bezoekers een kwartier later nóg een kans na geschutter in de Boxtelse defensie. Maar de lob over de uitgekomen Strik trof geen doel.

VOORTOUW

De Munselploeg nam daarna het voortouw en kon in de twintigste minuut op gelijke hoogte komen. Valentijn Waals werd vlakbij het strafschopgebied onreglementair tegengehouden en zijn ploeggenoot Lars van Hamond stond achter de bal. De vrije trap ging echter langs. RKSV Boxtel probeerde nog gevaarlijk te worden, onder andere via corners en vrije trappen, maar kon voor rust niet de gelijkmaker forceren.

Na de pauze bleef de thuisploeg aandringen. In de 51e minuut scoorden de Boxtelaren... eigenlijk. Een vrije trap van Van Hamond belandde in het doelgebied. Een speler van Boskant maakte hands, máár direct daarna knalde Guus van Raamsdonk de gelijkmaker binnen.

Toch telde de treffer niet: de scheidsrechter had namelijk gefloten voor de overtreding en gaf RKSV Boxtel een strafschop. De roodwitten hadden natuurlijk liever gezien dat de wedstrijdleiding voordeel toepaste en de bal niet op de penalty- maar op de middenstip legde. Een pingel kan nog altijd gemist worden. En zo geschiedde: Van Hamond plaatste de bal in de linkerhoek en keeper Frank Thijssen keerde de inzet.

COMPLETE RESERVEBANK

De wet van Murphy was zeker van toepassing voor de Boxtelse formatie. Toch bleven de spelers hard werken en kansen creëren. Zoals vaker werd de complete reservebank ingebracht, maar ook dit was zonder resultaat. Boxtel gooide alles op de aanval, maar de tijdsdruk had geen goede invloed op de nauwkeurigheid van de Boxtelse ploeg. Door de geboden ruimte kwam Boskant er zelfs nog een paar keer gevaarlijk uit, maar het team scoorde niet.

Na negentig minuten stond RKSV Boxtel wederom met lege handen. Het team krijgt vanwege de winterstop een paar weken rust. De eerstvolgende wedstrijd is op zaterdag 14 januari. WEC uit Wijbosch brengt dan een bezoek aan sportpark Munsel. De aftrap is om 18.00 uur.