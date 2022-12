Het Grote Kerstbal: een avondje ‘André Rieu in het klein’ in De Serenade

Het Grote Kerstbal dat komende zaterdag 17 december op stapel staat, zorgt voor een onvervalste muzikale kerstavond in De Serenade. Aan de Oude Dijk treden allerlei (lokale) muzikanten op. ,,Wat bezoekers kunnen verwachten? Denk aan een avondje André Rieu in het klein”, zegt organisator Dave Hanhart.

Het is niet de eerste keer dat de muziek- en theaterproducent het Grote Kerstbal houdt in De Serenade. Drie jaar geleden werd tijdens een stijf uitverkochte avond het publiek getrakteerd op een avond met tientallen muzikale optredens. Het concept van Hanhart kende al meerdere succesvolle uitvoeringen. ,,Ik ben er enkele jaren geleden mee gestart in cultuurcentrum Tiliander in Oisterwijk. ‘Laat ik het eens ook in Liempde proberen’, dacht ik. Dus in 2019 hebben we het hier opgetuigd: het was volle bak, ontzettend leuk!”

‘HET KAN WEER’

Er was alle aanleiding om het evenement in 2020 weer op te zetten, maar moest vanwege corona worden geannuleerd. Nu ‘kan het weer’ en wordt het publiek zaterdag ondergedompeld in kerstsferen. Dit dankzij de inbreng van diverse artiesten, waaronder de lokaal bekende zangers Kees Berkelmans en Karin Tooren. Ook Donna & Jazzmin Hobbelen verschijnen op de planken. Evenals De Melodiva’s en The Hartsingers.

FOXTROT

De toeschouwers krijgen fraaie melodieën voorgeschoteld in een mix van stijlen: jazz, klassiek, modern, operette, Nederlandstalig... Het Grote Kerstbal wordt gepresenteerd door de Liempdse Joleen van Rooij en staat onder leiding van Hanhart. ,,Net als in 2019 schuiven we na afloop de stoelen aan de kant. Dan is er ruimte voor een foxtrot of een wals. Uiteraard spelen we alles live!”, aldus Hanhart.

De Serenade aan de Oude Dijk 117 is zaterdag vanaf 19.30 uur geopend. Het Grote Kerstbal begint om 20.15 uur. Een kaartje à 18,50 euro kan besteld worden via de website van de multiculturele accommodatie: www.deserenade.nl.