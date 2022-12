Ingezonden: ‘Joleens postordershaming: koop liever lokaal’

Jaarlijks worden diverse acties opgetuigd vanuit plaatselijke partijen en ondernemers om consumenten te verleiden lokaal te shoppen of boodschappen te doen. Zo ook in juni 2020. Medewerkers van het schildersbedrijf Van Kleef hingen destijds op acht plekken in de gemeente (hier in de Breukelsestraat) banners op voor een Boxtelse consumentenactie.

Interessant, die column van Joleen van Rooij, vorige week in deze krant. Zo af en toe lees ik met plezier over de opvoedperikelen van haar en collega Mariëlle Wijffelaars, die om de beurt diverse huiselijke gebeurtenissen met ons delen. Deze keer ging het over de postorderbedrijven, die jong en oud verleiden om van alles aan te schaffen, vaak tegen afbraakprijzen. En daarom zien we in vele straten de bestelwagens heen en weer rijden en brutaal onveilig parkeren om de dozen en pakketten te kunnen bezorgen.

Maar als de inhoud thuis toch niet bevalt, dan mag je doorgaans de spullen ook weer gratis terugsturen. En dat blijkt nogal eens te gebeuren. Het viel me al langer op bij de balie van de mini-postkantoren, en de rij wachtenden daar met ..