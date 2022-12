Nieuwe ‘hoed’ op eeuwenoude gebinten Halfgalg

De restauratie loopt op zijn eind, meldden Sanne en Bart van Gils anderhalve maand geleden in deze krant. Zij zijn sinds 2016 bezig met het in oude luister herstellen van de hoeve en schuur. Rietdekker Harrie van Vught uit Schijndel is nog wel enkele weken bezig met het karwei. Hij is bedreven in het ambacht en was ook verantwoordelijk voor de dakbedekking op soortgelijke bijgebouwen aan de Hoevedreef in de Liempdse buurtschap Kasteren. Foto: Albert Stolwijk.