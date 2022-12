Bouw fase 4 Heem van Selis kan beginnen

Vossen was voorbereid op haar taak. Ze droeg stevige schoenen waarmee ze de modder van het bouwterrein kon trotseren en makkelijk een spade de blubber in kon stampen. Eenmaal buiten bleek dat niet nodig. Wethouder Van der Zanden had het bij het rechte eind. Er wachtte Vossen een flinke kraan. Ze nam als een volleerd machinist plaats achter de stuurknuppel en hapte na enige instructie een schep grond weg. Even soepel sprong ze uit de cabine en kon officieel de bouw van een nieuw deel van Heem van Selis beginnen. 62 woningen verrijzen er in eerste instantie, waarvan 31 sociale huurwoningen van Joost. Later komen er nog eens zestien huurwoningen bij.