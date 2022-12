Jeugdjournaal bezoekt The Magic School op landgoed Velder

vr 9 dec, 16:50

De redactie van het Jeugdjournaal heeft een bezoek gebracht aan The Magic School. Daar wordt onderwijs gegeven aan kinderen uit de gevluchte gezinnen die momenteel vertoeven op de crisisopvang.

De filmploeg van het nieuwsbulletin voor kinderen van de NOS was vandaag in de weer. Seda uit Turkije, een van de leerlingen, staat centraal in de reportage. Die wordt maandag 19.00 uur uitgezonden op NPO 3.

Eerder schreef Brabants Centrum een artikel over het primaire onderwijs op de crisisopvang. Dat heeft handen en voeten gekregen door De Oversteek in Liempde. De basisschool riep onder meer via deze krant vrijwilligers en oud-leerkrachten op om te komen helpen. Er waren al snel ruim veertig aanmeldingen om The Magic School te runnen. Lees dat artikel hier terug.