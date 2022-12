Zo besparen Brabanders op hun energierekening

vr 9 dec, 16:13

Wanneer we het hebben over Brabanders, dan denken we natuurlijk maar aan één ding en dat is aan gezelligheid en lekker eten. Toch kan een gezellige avond met vrienden niet zonder dat de verwarming een graadje hoger staat. Je wilt immers niet in de kou zitten samen. Om er nu voor te zorgen dat je ondanks de stijgende prijzen toch op z’n tijd de thermostaat een slinger kunt geven, hebben we een aantal handige tips voor je, die Brabanders gebruiken om te besparen op de energierekening. Niet alleen zorgt het besparen op de kosten voor gas en elektra voor een lagere nota, maar draag je er ook je steentje mee bij aan een beter en schoner milieu. Kortom, zeker iets om rekening mee te houden dus!

Korter douchen

Vooral gezinnen met kinderen zullen dit kunnen beamen. Kinderen die ontzettend lang onder de douche staan, terwijl ze eigenlijk allang klaar zijn. Met de stijgende energieprijzen is alleen het vergelijken van de verschillende energieaanbieders voor de beste energieprijzen niet meer voldoende. Je zult dus ook zelf je steentje moeten bijdragen om de nota iedere maand enigszins betaalbaar te houden. Een goede eerste stap om dit te doen, is door met elkaar allemaal korter te gaan douchen. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat je aan 5 minuten meer dan voldoende hebt. Door alleen al de tanden netjes bij de wasbak te poetsen en niet onder de douche, kun je jaarlijks al enkele tientallen euro’s besparen. Aan te raden is dus ook om een timer te gebruiken, zodat jullie niet meer te lang onder de douche staan thuis.

De verwarming een graadje lager

Uiteraard hoef je niet in de kou te zitten, maar de verwarming laten branden tot vlak voor je naar bed toe gaat, is ook een beetje teveel van het goede. Wist je namelijk dat de meeste huizen vaak nog zeker een uur of zelfs langer warm blijven, nadat je de verwarming lager hebt gezet? Wen jezelf daarom dus ook aan om te beginnen met een uur voordat je naar boven gaat, de verwarming alvast lager te zetten. Mocht je dan merken dat het nog altijd aangenaam is op het moment dat je naar boven toe gaat, dan kun je de volgende dag in plaats van een uur voor de tijd, ook een kwartiertje eerder de thermostaat lager zetten. Je zult merken dat wanneer je dit dagelijks doet, je hier ontzettend veel voordeel bij hebt.

Vergelijk je energieleverancier

Ondanks het feit dat de prijzen flink zijn gestegen, is de kans aanwezig dat je momenteel niet de goedkoopste energieleverancier hebt. Het is daarom dus ook zeker aan te raden om kritisch te kijken naar je huidige leverancier en deze eens online te vergelijken voor scherpere tarieven. Zo zijn er namelijk ook heel veel aanbieders, die een dynamisch tarief bieden. Dit houdt in dat je de dagprijs betaalt. Dus wanneer de prijzen dalen, heb je hier direct profijt van. Zoals je dus kunt zien zijn er legio mogelijkheden om te kunnen besparen op de energiekosten.