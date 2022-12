Jaren 80-band Da Klute beleeft revival

Het is niet helemaal duidelijk waarom de muziek van Da Klute bezig is aan een revival. ,,Zelf doen we helemaal niet aan promotie”, zegt Bergman verwonderd als hij terugblikt op de jaren tachtig. In dat decennium beklom de band veel Nederlandse poppodia. In Boxtel werd Da Klute populair na optredens in jongerencentrum Open Huis en op het ROC, de rockmuziekavonden van de Roelands Ontspannings Commissie in de aula van het Jacob-Roelandslyceum waar ook Massada en Hans Dulfer ooit speelden.

,,Enkele jaren geleden heeft iemand onze plaat op YouTube gezet en hebben steeds meer liefhebbers onze muziek herontdekt”, gaat Bergman verder. ,,Nu ‘A lot of memories’ ook op Spotify staat, gaat het nog sneller. Reden om in overleg te treden met Top Hole R..