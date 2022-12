De beste manieren om beton te gebruiken in je interieur

vr 9 dec, 09:46

De meeste mensen komen elke dag beton tegen in de wereld zonder er veel over na te denken. Maar dit beproefde materiaal heeft ook tal van toepassingen in je huis. Beton is natuurlijk een zeer gestructureerd materiaal en hoewel het steenachtige hardheid heeft en meestal wordt aangetroffen in neutrale grijze tinten, kan het een rijk karakter geven aan huizen in allerlei stijlen. Beton kan een mooi contrast vormen met gladde oppervlakken zoals metaal en glas, rustieke materialen zoals hout en baksteen aanvullen of de gezelligheid van pluche bekleding benadrukken, waardoor je textuurpalet rijker wordt voor de ogen en om aan te raken. Het kan op de onderstaande manieren in je interieur gebruikt worden!

Aanrecht

De veerkracht van beton maakt het een solide keuze voor aanrechtbladen in de keuken. Een goed afgedicht betonnen aanrechtblad is zeer vlekbestendig en gemakkelijk schoon te vegen. Het kan ook worden gevormd tot aantrekkelijke tegenprofielen en worden gevormd tot de exacte maat die je nodig hebt, allemaal zonder een grotere plaat te hoeven kappen (zoals gewoonlijk vereist is bij stenen oppervlakken). Het ziet er natuurlijk strak uit in moderne huizen, maar het kan ook worden gecombineerd met kasten met een meer traditionele of overgangsstijl.

Krukje

Een betonnen krukje dat je op een teamuitje Volendam maakt werkt prima als je een extra zitplaats nodig hebt voor een tuinfeest, een tafel naast het bad om een glas wijn neer te zetten of een extra bijzettafeltje bij het bed of de bank. Bovendien voegt beton een beetje harde textuur toe aan een verder zachte kamer.

Vloer

Betonnen vloeren zijn snel te installeren (vergeleken met arbeidsintensievere opties zoals tegels) en zeer duurzaam, omdat ze in wezen ondoordringbaar zijn voor gemorste vloeistoffen en moeilijk deuken. Beton is een populaire keuze voor architectonisch ingestelde huizen, waardoor een enkel vloermateriaal door alle kamers kan lopen om een gevoel van harmonie te geven. Eventueel kun je ook kiezen voor een beton cire vloer. Beton kan bovendien worden gemengd met andere vloermaterialen om interessante effecten te creëren. Het feit dat beton zo taai is, betekent dat het ook hard kan zijn voor voeten, wat niet echt fijn is als je een workout met een plyo box doet.

Eettafel

Een eettafel voor buiten moet niet alleen bestand zijn tegen gebruiksslijtage (en ketchupresten) maar ook tegen het weer. Beton is een natuurlijke pasvorm voor buitengebruik, waardoor het een uitstekende keuze is voor eettafels buiten. Dat gezegd hebbende, een betonnen eettafel kan ook binnen mooi zijn, vooral als het gecombineerd wordt met hout. De houten poten brengen namelijk visuele, materiële en letterlijke balans in het betonnen blad, zodat de hele look niet te overheersend is.

Bouwelementen

Vaak is beton al aanwezig in je huis, dus waarom zou je daar niet mee pronken? Of je nu een nieuwbouw of een renovatie voltooit, praat met een professional over welke materialen waarschijnlijk achter je gipsplaat verborgen zijn. Een zichtbaar betonnen plafond of onverpakte kolom kan een ruimte wat stoerder laten lijken en tegelijkertijd een beetje extra ruimte vrijmaken door een laag af te pellen.