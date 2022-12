Kerstverhaal op zoek naar verloren schaap

vr 16 dec, 14:00

In de Kinderboerderij aan het Apollopad in Boxtel geven vrijwilligers zaterdag 17 en zondag 18 december van 16.00 tot 18.30 uur een doorlopende kerstvoorstelling. Ook staan er enkele marktkramen met onder meer warme chocolademelk, honing, eieren en andere producten uit de boerderijwinkel. Bovendien is de kerststal te bezichtigen.

De voorstelling verhaalt over schaapherders die op zoek gaan naar een bijzonder kindje dat net geboren is. Alleen... een van de dieren is zoek. Lukt het hen om het schaap op tijd te vinden? Bezoekers kunnen op elk moment instappen in het kerstverhaal, omdat het doorlopend gespeeld wordt. Kinderen kunnen een zelfgemaakte tekening, knutselwerkstuk of wens meenemen als cadeautje voor het kindje dat geboren wordt.

De toegang tot het kerstverhaal is gratis. Producten in de marktkramen zijn alleen tegen contante betaling verkrijgbaar. Het optreden van een eerder aangekondigde accordeonist is geannuleerd.