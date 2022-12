Senioren pleiten voor gratis parkeren in dorpshart

Onder andere in de Prins Hendrikstraat kost parkeren geld. Een aantal Boxtelse ouderen ziet dit graag anders.

De betrokken ouderen wonen voornamelijk in de seniorencomplexen Vinckenrode, Clarissenhof en Elisabethsdael. Arts: ,,We vinden dat er te weinig mensen naar ons mooie centrum komen en dat er meer activiteiten voor senioren georganiseerd mogen worden. Op de Markt bijvoorbeeld.” Hij zou graag zien dat er wat geld beschikbaar komt om muziekavonden en dergelijke op touw te zetten.

Om meer bezoekers naar het dorp te trekken, moet parkeren gratis worden in het centrum, vindt Arts. ,,In Sint-Michielsgestel en Schijndel is dat het geval en dat heeft een aanzuigende werking”, stelt hij. Volgens de actieve senior mijden zowel inwoners als mensen van buitenaf Boxtel voor hun inkopen vanwege het betaald parkeren. Hij verwijst daarbij naar een motie va..