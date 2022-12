Elf autobezitters blijken getroffen door vernielzucht op Hoogheem

In totaal elf auto’s die geparkeerd stonden bij de Hoogheem-flats zijn zondag op maandag beschadigd door vandalen. Zo laat een woordvoerder vandaag weten na vragen van deze redactie. Van de daders is nog geen spoor te bekennen.

De politie roept getuigen op zich te melden en heeft de vernielzucht in onderzoek. Er is onder meer navraag gedaan in de buurt en er zijn camerabeelden gecheckt. Tot op heden zijn er nog geen verdachten gevonden.

Zes van de elf getroffen auto’s stonden langs de stoep tussen kinderdagverblijf Domino van Humankind en moskee Al Fath. De bezitters daarvan kwamen maandagochtend voor de onaangename verrassing te staan dat er schade was aan hun voertuig.

De agenten hebben maandagochtend inwoners te woord gestaan en informatie proberen op te halen. Ondanks het buurtonderzoek en het checken van camerabeelden, is er nog geen spoor van de dader(s)...