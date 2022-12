Boer Boris komt tot leven in Podium Boxtel

Kinderen kennen Boer Boris al tien jaar van de kleurrijke prentenboeken. Maar om het tweede lustrum van de reeks te vieren, is er nu ook een theatervoorstelling. Zondag 18 december is die te zien in Podium Boxtel aan de Burgakker.

De voorstelling ‘Boer Boris is de Baas’ is speciaal voor kinderen van vier tot en met zeven jaar. Het is niet zozeer een vertelling van de boeken, maar een levensgrote kijkdoos die door twee technici wordt bediend. Langzaam ontvouwt zich een driedimensionaal theater waar Boer Boris, zijn machines, de dieren op de boerderij en zelfs vogelverschrikkers verschijnen.

Het fictieve jongetje in zijn blauwe overall werd in 2012 gecreëerd door tekenaar Philip Hopman. Ted van Lieshout zorgde voor de fantasievolle teksten. Intussen zijn er zestien boekjes verschenen in de serie en is dit jaar tevens een Boer Boris-tentoonstelling geopend in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.

Boer Boris is de Baas begint zondag 18 december om 14.00 uur. Kaarten à 12,50 euro zijn te koop bij cadeauwinkel Hebbes aan de Markt 6 of via www.podiumboxtel.nl.