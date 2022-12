Burenstrijd tussen Essche Boys en RKSV Boxtel blijft onbeslist

ma 5 dec, 16:55

De derby tussen de buren Essche Boys en RKSV Boxtel beloofde zondag spannend te worden. De ploegen zijn directe concurrenten op de ranglijst en eer weegt natuurlijk mee in een pot tussen dorpen uit dezelfde gemeente. De wedstrijd in Esch kende voldoende strijd, maar bleef onbeslist: 1-1.

In de beginfase was de thuisploeg feller dan de gasten, won vaak de duels en de tweede bal en kwam tot aardig voetbal. Dat resulteerde in de tiende minuut in een voorsprong. Lars van Wanrooij schoot met links vanaf de rand van het zestienmetergebied op doel. Keeper Raymon Strik keerde de inzet, maar Wolfs pakte de rebound alert op en schoot de bal binnen.

Van Wanrooij kreeg later in de eerste helft de kans de score te verdubbelen. Doelman Strik verijdelde zijn poging met een knappe redding. Het enige wapenfeit van de Boxtelaren in het eerste bedrijf was een afstandsschot.

Essche Boys bleef na rust aandringen. Verdediger Jari Klijmij kon een inzet van Willem Heijnen nog net voor de doellijn keren, anders hadden de bezoekers nog verder achtergestaan. Van Wanrooij haalde ook nog eens uit, na een passje van Jasper Vorstenbosch. Keeper Strik keerde het schot. Vorstenbosch schopte de afvallende bal over.

Aan de andere kant van het veld moest doelman Bart Spooren ook even aan de bak. Valentijn Waals kreeg namens RKSV Boxtel een kans, maar zijn schot met links miste vaart en was een eenvoudige prooi voor de keeper.

GELIJKMAKER

De gelijkmaker viel in de tachtigste minuut alsnog. Uit een aanval over rechts kwam een voorzet die invaller Harm Melis zo onder Spooren door kon schieten. De thuisploeg hoopte nog op een winnend doelpunt toen Quint den Ouden een indraaiende vrije trap lanceerde. Vorstenbosch kon bij de tweede paal de bal echter net niet tussen de palen koppen. Het bleef bij 1-1 in een wedstrijd met de nodige gele kaarten en vrije trappen.

Essche Boys speelt zondag 11 december de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop. Het team bezoekt koploper Mariahout. De aftrap is om 14.00 uur.

RKSV Boxtel voetbalt 11 december in eigen huis tegen Boskant, de wedstrijd begint eveneens om 14.00 uur.